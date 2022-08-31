Роспотребнадзор: ограничения в отношении нуждающихся в телефонах по медпокзаниям учеников не допускаются

Требование ограничить использование гаджетов в ведомстве объяснили повышением нагрузки на органы зрения, а также в отдельных случаях нарушением осанки.

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Роспотребнадзор сообщил, что в отношении учащихся школ, которым необходимы мобильные телефоны на занятиях по медицинским показаниям, ограничения применяться не будут. При этом требование ограничить использование гаджетов в ведомстве объяснили повышением нагрузки на органы зрения, а также в отдельных случаях нарушением осанки.

«Дополнительно отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», - говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

Напомним, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что в этом учебном году использование мобильных телефонов во время школьных уроков будет запрещено. По словам министра, запрет позволит школьникам не отвлекаться от занятий.