Пекло лесных пожаров: огонь остановили в нескольких километрах от пяти рязанских деревень

В зоне потенциальной угрозы из-за приближения огня оказались пять деревень в Рязанской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жителей пяти рязанских деревень - Ветчан, Култуков, Малаховки, Иванково, Борисково - утром в среду 31 августа призвали быть готовыми к эвакуации из-за опасной близости лесного пожара.

«Страшно, очень страшно. У нас козы, живность, куда уедешь-то. Уток сколько», - говорят Вера и Анатолий Шмелевы из деревни Култуки.

Люди паковали только самое необходимое - личные документы, ценные вещи, бытовую технику. Но все очень боятся за хозяйство.

«Полный сарай уток, гусей. Мы уедем, они сгорят? Приедем, будем жареных гусей есть?» - сокрушается местная жительница Ирина Рассказова.



«А куда деваться?! Пока гружусь потихоньку.... Полную машину забил», - рассказывает еще один односельчанин - Николай Аниськов.

Открытым пламенем лес в Култуках горел всего в паре километров еще утром, но к вечеру, как сообщил президенту России Владимиру Путину исполняющий обязанности главы региона Павел Малков, все населенные пункты удалось отстоять. Необходимость в эвакуации отпала. Но в Култуках по-прежнему находится полтора десятка пожарных расчетов, дежурят специалисты «Авиалесохраны», волонтеры из Москвы - в деревне разбит палаточный лагерь.

Сегодня же в паре километров от деревни Култуки произошел, так называемый, низовой пожар. Это видно по характеру обгоревших стеблей в поле. Но если ветер в ближайшее время усилится, то огонь рискует перекинуться на ближайшие леса. Чтобы этого не допустить, с помощью бульдозеров и тракторов горящий лес отделили широкими защитными полосами.

Напомним, что пожары в рязанских лесах не утихают уже три недели. С распространением огня борются несколько тысяч спасателей из нескольких регионов России.