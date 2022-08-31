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Путин заявил о позитивных переменах в ситуации с пожарами в России

Ирина Елагина
16:54 31.08.2022
Площадь лесных пожаров в стране удалось уменьшить почти в три раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу ликвидации природных пожаров. Из-за аномально сухой и жаркой погоды пожароопасная обстановка сложилась в Рязанской, Нижегородской областях, Республике Марий Эл и регионах Дальнего Востока.

Путин отметил, что в стране уделяется должное внимание проблеме лесных пожаров, и принятые превентивные меры позволили в этом году добиться существенного сокращения масштабов бедствия.

«В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, - в 2,8 раза», - подчеркнул президент.

Особое внимание на совещании Путин уделил природным пожарам в Рязанской области, с огнем борются отряды МЧС из нескольких регионов.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, все-таки распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», - заявил Путин.

Президент дал поручение принять все необходимые меры «по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное - для защиты людей, природы, животного мира».

Особую озабоченность президента вызывает приближение линии лесных пожаров к двум заповедникам в Рязанской области.

«Пожары распространились на две особо охраняемые природные территории - заповедники Окский и Мещерский, на два заповедника», - отметил Путин и просил консолидировать усилия по предотвращению и ликвидации этих пожаров.

Путин попросил также глав регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль и принять неотложные меры по ликвидации пожаров и их последствий.

«Безусловно, надо параллельно действовать в направлении оказания помощи людям по преодолению тех сложностей, которые возникли в результате этих пожаров, и, безусловно, нужно действовать на опережение. Это касается и работы по сохранению лесного фонда и животного мира», - заключил президент.

Напомним, что лесные пожары в Рязанской области продолжаются уже третью неделю, синоптики обещают снижение риска появления новых очагов к началу сентября: в центр России приближается циклон, который принесет дожди и похолодание.  

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