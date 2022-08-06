Враг готовился серьезно: как выглядят отбитые у ВСУ позиции под Артемовском

В ходе сложных боев военнослужащим удалось отбить у ВСУ позиции под Артемовском в ходе СВО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» побывала на недавно отбитых у ВСУ позициях на пути к Артемовску. Закреплялась украинская армия здесь серьезно - арматура, мешки, глубокие траншеи. Видно, что к бою готовились основательно.

На Артемовском направлении работает авиация. Слышны разрывы авиаударов. Российские войска и подразделения народной милиции продолжают теснить ВСУ. Как штурмовики вместе с артиллерией поработали на этом рубеже, видно по воронкам через каждые пять метров и разбитым блиндажам. Украинские военные отступали в спешке.

«У них еще и резервы, и техника была», - рассказал командир стрелкового батальона НМ ЛНР Евгений с позывным «Джексон».

Батальон комбата бился с ВСУ за этот рубеж. Захватывали высоту, а это всегда означает быть в невыгодном тактическом положении. Для противника сверху открыт полный обзор.

«Тяжкие были бои, потому что противник был на высоте. Но пробились…», - поделился военнослужащий НМ ЛНР Павел с позывным «Сокол».

Танк, сгоревший в 2015 после попадания управляемой ракеты, украинские военные превратили в мемориал. На месте его нахождения ВСУ обустроили мощный укрепрайон с чуть ли не бесконечной сетью траншей, обилием блиндажей и огневых точек.

Теперь на этой огневой точке бойницы смотрят в тыл народной милиции ЛНР. За Артемовском ожидает еще один город - Соледар. Когда Соледар будет взят, ВСУ окажутся зажаты «в тиски».

«Рельеф будет на нашей стороне. Уже мы сверху будем. Если здесь они были на доминирующей высоте, то в Артемовске уже придется им обороняться. Внизу обороняться - это тяжелей всегда», - объяснил Евгений.

После того, как будут взяты Артемовск, Соледар и Северск, дорога откроется на Славянск и Краматорск.