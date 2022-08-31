В Болгарии стали убивать ежей для пропитания

Болгарские экологи возмущены охотой на охраняемый вид животных и предупреждают об опасности контактов с ежами.

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Браконьеры в Болгарии стали охотиться на ежей, чтобы приготовить из них пищу. О тревожной тенденции - ежики в Болгарии охраняемый вид животных - рассказали в эфире Болгарского национального телевидения.

Телеканал обратил внимание на ролик из TikTok, опубликованный в экологической группе в соцсети. В клипе два подростка хвастаются жареным ежиком. Журналисты заинтересовались этой темой и выяснили, что в охотничьих группах в социальных сетях открыто размещаются объявления о поиске собак, обученных охоте на ежей. В комментариях специалисты предлагают собак, натравленных на поиск ежей, за полторы тысячи левов (порядка 750 долларов) и публикуются видеоролики с кадрами охоты на ежей.

Местная полиция задержала за незаконную охоту на ежей пятерых браконьеров, у них нашли 12 убитых ежиков. Мужчины признались, что охотились на них, чтобы съесть.

Телеканал обратился за разъяснениями в Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии, где подтвердили незаконность охоты на ежей и рассказали об опасности любых контактов человека с ежом.

«Еж — вид со строжайшей охраной, для которого запрещены такие действия, как отлов, убийство, погоня, даже беспокойство и транспортировка. Санкции для физических лиц могут достигать до 5 000 левов, а для юридических лиц – до 10 000 левов. Кроме того, они являются носителями всех видов паразитов, как внутренних, так и внешних, что опасно для здоровья человека», - пояснили специалисты.

Напомним, что Европа переживает глубокий экономический кризис из-за санкции в отношении России, и охота законная и незаконная - процветают на фоне роста цен на энергоносители и инфляцию.