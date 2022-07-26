Тотальная экономия: как энергетический кризис повлиял на страны Европы

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В районе Кельса на северо-западе Германии полыхают пожары площадью почти 1000 гектаров, леса тушат на земле и с воздуха. В опасной близости находятся дорогостоящие ветряные электростанции. Местные власти в эфире телеканала Welt призывают людей уезжать в безопасное место.

«Сильный ветер, который поворачивает и снова бежит назад, означает, что огонь распространяется во всех направлениях, вы должны быть чрезвычайно осторожны», - заявил мэр Ассоциации муниципалитетов Либенверда Герольд Квик.

Ставка на «зеленую энергетику» в Германии сейчас особенно высока, и этот район пожарные должны отстоять, во что бы то ни стало. Ведь сильнейшая экономика Западной Европы сокращает расходы по всем фронтам. Даже открытые бассейны в жару сегодня - роскошь. Нужен дорогой газ, чтобы их охлаждать, и Берлинская торговая палата в условиях энергокризиса предлагает радикальные меры.

«Мы действительно должны закрыть бассейны и сказать людям: вы должны прыгнуть в озеро сейчас, чтобы сэкономить газ», - сказал генеральный директор Берлинской торгово-промышленной палаты Ян Эдер в интервью RBB Inforadio.

Заявления о полном отказе от российского газа пока во многом остаются только словами. Когда доходит до дела - глава немецкого МИДа, например, в интервью RND говорит, что ей пришлось лично просить Канаду вернуть турбину для «Северного потока».

«Канадцы сказали, что у них много вопросов. Мы ответили, что понимаем это, но, если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ и тогда мы не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями», - сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

С завтрашнего дня поставки топлива по «Северному потоку» сократятся еще вдвое, он будет работать лишь на 20% мощности. Как сообщили в «Газпроме», компания вынужденно останавливает эксплуатацию еще одного агрегата Siemens. На этом фоне цены на газ в Европе рванули вверх и сегодня - впервые с начала марта - превысили две тысячи долларов за тысячу кубов. Когда такой драгоценный газ идет на производство электроэнергии, цифры в платежках европейских частных домохозяйств зашкаливают. Год назад за один мегаватт/час платили около 22 евро, в июле этого года - уже 166.

В Италии торговцы на рынке ощутили, что стремительно растущие счета за свет и топливо бьют по покупательской способности.

«Могу ли я продать за четыре евро то, что раньше продавал за два? Знаете, что мне здесь говорят? Закрываться. Таким образом, все эти повышения цен оплачиваются нами, владельцами малого и среднего бизнеса», - пожаловался владелец торговой точки одного из итальянских городов.

«Я беспокоюсь, потому что ты стараешься не включать кондиционер, меньше брать машину, но все равно есть беспокойство, потому что ты должен думать о том, чтобы делать по-другому то, что раньше было нормальным», - поделился местный житель итальянского города.

В Британии тоже ради экономии призовут отказаться от привычных вещей. Правительство разработало специальную стратегию на случай нехватки газа перед зимой - по радио, телевидению и с уличных плакатов людей будут просить выключать дома свет и терморегуляторы.

Жара во Франции вынудила - при уже имеющемся дефиците топлива - остановить сразу несколько энергоблоков атомных станций. Дело в том что, сильно обмелели реки, вода из которых охлаждала реакторы.

«Такие меры этим летом в сочетании с неисправностями и техническим обслуживанием на других реакторах сократили производство ядерной энергии во Франции почти на 50 процентов», - написал журнал Wired.

В Брюсселе сегодня в центре внимания был план Еврокомиссии по снижению на 15% закупок газа из России. В итоге главы энергетических ведомств стран ЕС, обвиняя во всех бедах Москву, согласовали лишь добровольные шаги. В обязательном порядке делиться запасами топлива с другими, например, Варшава не намерена.

«Мы должны быть уверенны, что ни одна из стран не принуждается к сокращению, что ни одна из стран недовольна этим документом или не принуждается к ограничению своей энергетической безопасности», - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Утверждены и некоторые исключения в механизме сокращения спроса. Правда, о них пока ничего неизвестно. Странами, которые были против плана Еврокомиссии - а кроме Польши, это Греция, Кипр, Португалия и Испания - предлагалось выводить из-под ограничений критически важные отрасли и учитывать степень зависимости каждого государства от российского газа. Как пишет французская пресса, Европа исчерпала возможности антироссийской санкционной политики. И газовый вопрос раскалывает Запад больше всего.

Ранее испанская газета El País написала, что усугубляющийся энергетический кризис в Европе может привести к расколу Евросоюза, при этом уже начали появляться первые предпосылки. По данным издания, предложение сократить потребление газа в европейских странах на 15% уже продемонстрировало глубокие разногласия между 27 участниками Евросоюза.