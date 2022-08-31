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МИД: РФ запретила въезд в страну 55 канадских граждан в качестве ответной меры

Ирина Елагина
18:45 31.08.2022
В стоп-лист внесены высокопоставленные военные, политики и общественные деятели Канады.
МИД: РФ запретила въезд в страну 55 канадских граждан в качестве ответной меры
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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МИД РФ распространил заявление о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. Им запретили въезд на территорию России. Ограничения стали ответной реакцией на действия канадских властей. 

«В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Дж. Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады», - говорится в тексте документа.

В стоп-лист внесли 47 высокопоставленных канадских военных, включая заместителя командующего ВВС Канады Колина Кейвера, а также исполнительного директора Консервативной партии Канады Уэйна Бенсона, старшего вице-президента Института по вопросам управления в Арктике Стивена Ван Дайна и политолога Жозефа Бушара.

Ранее МИД РФ ввел персональные санкции в отношении 62 граждан Канады в ответ на расширение антироссийских персональных санкций, затронувших «неугодных Оттаве официальных лиц, журналистов и экспертов, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

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