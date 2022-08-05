МИД: РФ вводит запрет на въезд в страну в отношении 62 канадских граждан в качестве ответной меры

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МИД РФ распространил заявление о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. Им запретили въезд на территорию России.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что включение 62 граждан Канады в стоп-лист - ответная реакция на очередное расширение антироссийских персональных санкций, которые затронули неугодных Оттаве официальных лиц, журналистов и экспертов, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В качестве зеркальных мер в санкционный список также включены представителя канадского духовенства и журналистского сообщества. Так, запрет на въезд в Россию касается Рэймон де Суза, католического священника, главного редактора журнала «Convivium» и Брента Хоукса, протестантского пастора, активиста ЛГБТ-сообщества, а также Дэниса Ковтуна, обозревателя газеты «Хилл таймс»/«Тhе Hill Times».

"С учетом постоянно «штампуемых» Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны",- заключили в МИД.

В МИД отметили особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Дж.Трюдо и считают введение персональных санкций стремлением оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду.