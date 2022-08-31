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МО РФ направило ООН адреса школ в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях для недопущения обстрелов

18:20 31.08.2022
В российском военном ведомстве потребовали от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом.
МО РФ направило ООН адреса школ в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях для недопущения обстрелов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Минобороны России направило в ООН, международным гуманитарным организациям, а также украинским властям адреса и данные местоположения всех школ, которые 1 сентября начинают работать в ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Сделано это для недопущения обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и гибели детей, говорится в заявлении российского военного ведомства.

«Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины», - сказано в сообщении.

В Минобороны России также обвинили официальный Киев в намеренных обстрелах школ, больниц, детских садов и жилых домов и напомнили, что в День знаний более 1 400 школ начинают работу в республиках Донбасса, а также на освобожденных в ходе спецоперации территориях. К учебе приступят более 326 тысяч детей.

В военном ведомстве указали на поставляемые Украине иностранные вооружения и отметили, что дальнобойные ударные средства расширили возможности ВСУ обстреливать жилые массивы и учебные учреждения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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