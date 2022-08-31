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Миллер заявил, что «оппоненты» сами запутались в своих же санкционных документах и попали в ловушку

Егор Левин
18:14 31.08.2022
Также, по словам Алексея Миллера, зарубежная компания Siemens, задействованная в работе газопровода, в настоящий момент просто технически неспособна обслуживать его.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава правления Газпрома Алексей Миллер рассказал о работе газопровода «Северный поток» в условиях антироссийских санкций. По его словам, «оппоненты» в стремлении получить хоть какую-то выгоду от вводимых против РФ ограничений сами оказались в довольно неблагоприятных условиях.

«Компрессорная станция "Портовая" в настоящее время загружена на 20%. Причина тому - антироссийские санкции. Выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать "санкционная запутанность". Они уже сами запутались в документах и санкциях, сами же попали в свою собственную санкционную ловушку», - заявил он.

По словам Миллера, зарубежная компания Siemens, выступающая производителем турбин для газопровода, в настоящий момент просто технически неспособна обслуживать его.

Ранее в Газпроме объявили о прекращении поставок газа по «Северному потоку» в связи с началом плановых ремонтных работ. Как сообщили в компании, остановка должна продлиться с 31 августа до 3 сентября.

Старт заполнению «Северного потока» газом дали осенью 2011 года на станции «Портовая» в районе Выборга. Для России газопровод стал важнейшим этапом на пути диверсификации экспортных каналов и сотрудничества с Европой.

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