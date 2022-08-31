«Нюхает, обозначает»: сапер рассказал, как собака помогает ему искать взрывчатку в Мариуполе

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минно-разыскная собака Сет впервые работает в школе Мариуполя. Необходимо обойти и обнюхать все коридоры, каждый класс и даже актовый зал. Вместе со своим вожатым они уже 3,5 года. Вместе были и в Сирии, но здесь работы куда больше.

«В основном работает он, я просто контролирую, помогаю ему. Он своим чудо-носом ищет взрывоопасные предметы. Мины самодельные, взрывные устройства, все, что связано с тротилом, пластитом, селитрой. Нюхает, обозначает», - рассказал вожатый МРС Международного противоминного центра ВС РФ.

Кроме того, саперы при разминировании применяют робот-вездеход «Скарабей». Комплекс управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения. Дистанция получения изображения достигает 250 метров, при этом робот легко может передвигаться и по завалам.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов