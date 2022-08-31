ВС РФ применили робота-вездехода «Скарабей» при досмотре школы в Мариуполе: кадры работы

Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариуполе специалисты международного противоминного центра Минобороны России проверяют школы. Саперы применяют инженерные роботы-вездеходы «Скарабей». «Скарабей» - это досмотровый комплекс, который позволяет безопасно для сапера и оператора исследовать всю территорию.

Задача саперов - обследовать школы в Мариуполе, а также маршруты, по которым дети пойдут 1 сентября.

Управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс представляет собой небольшую платформу на колесах, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор.

Управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения. Дистанция получения изображения и управления достигает 250 метров, при этом робот легко может передвигаться и по завалам.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов