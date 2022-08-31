В стране и мире Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по зданию администрации Энергодара Алексей Курильченко Всего за сутки со стороны города Марганец было нанесено более 60 ударов. © Фото: Администрация Энергодара Читайте нас на: Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по зданию администрации города Энергодар. В результате обстрела были повреждены фасад и внутренние помещения. Также были нанесены удары по территории Запорожской АЭС, объекту инфраструктуры при въезде в город и в район хранилища твердых радиоактивных отходов (ТРО). «За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец. Один удар дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город. Один удар БПЛА по зданию администрации (есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений). 57 ударов из ствольной артиллерии по территории АЭС, один удар из БПЛА по учебному центру АЭС, один удар в районе центрального входа в хранилище ТРО. Радиационный фон в норме. Пострадавших нет», - сообщили в администрации Энергодара. © Администрация Энергодара Ранее снаряды ВСУ попали по крыше спецкорпуса на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом. Еще десять снарядов разорвались в тридцати метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. Разрыв еще трех снарядов произошел в районе спецкорпуса № 2. В нем находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов. © Администрация Энергодара В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика