Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по зданию администрации Энергодара
Всего за сутки со стороны города Марганец было нанесено более 60 ударов.
© Фото: Администрация Энергодара
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по зданию администрации города Энергодар. В результате обстрела были повреждены фасад и внутренние помещения. Также были нанесены удары по территории Запорожской АЭС, объекту инфраструктуры при въезде в город и в район хранилища твердых радиоактивных отходов (ТРО).