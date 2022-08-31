Там, где бушуют пожары: как справляются с природными возгораниями в Рязанской области

На сложных участках специалистам и волонтерам приходится справляться без использования специализированной техники, которая просто не проезжает к зоне пожара.

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Небольшой ветер - и вот часть леса уже охвачена пламенем. Открытое возгорание тушат специалисты из московских коммунальных служб и волонтеры. Подобные участки - самые сложные. Сюда не может проехать спецтехника, поэтому бороться с огнем приходится вручную. Для работы специалисты используют противопожарные ранцы и лопаты.

Поблизости совсем недавно бушевал низовой пожар. Деревья на одной стороне уничтожены полностью. Однако благодаря дороге шириной практически 20 метров другая часть леса осталась совершенно нетронутой.

В районе поселка Деулино все очаги уже изолированы от леса. Локальные возгорания не угрожают перерасти в масштабные пожары.

«Мы здесь неделю. Пожар уже закончили тушить», - указал волонтер Раджаб Довлатов.

На выезде из поселка Деулино собралось более трех десятков автоцистерн. Предварительно набрав воды в местных водоемах, они собираются передислоцироваться к оставшимся проблемными участкам рязанского леса.

Один из них расположен близ деревни Култуки на севере области. Дым настолько густой, что в лесу видимость не превышает и пары метров. Огонь здесь уже подступает к жилым домам, поэтому власти приняли решение эвакуировать людей, но многие не решились бросить хозяйство.

«Мы просто сами не хотим ехать», - призналась местная жительница Валентина Бахвалова.

Опасная обстановка сохраняется и в Ивановской области. Огонь полыхает вблизи поселка Талицы. Осложняет тушение пожара сильный ветер. В настоящее время на месте работает почти 80 единиц техники: бульдозеры, тракторы, военные машины, а также авиация.