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Захарова назвала терроризмом атаки ВСУ по детским учреждениям в Донбассе перед 1 сентября

Игнат Далакян
11:15 31.08.2022
Захарова добавила, что с «особым остервенением» Вооруженные силы Украины бьют по детским садам, школам и другим образовательным учреждениям, что в преддверии 1 сентября выглядит еще более кощунственно.
Захарова назвала терроризмом атаки ВСУ по детским учреждениям в Донбассе перед 1 сентября
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала украинских военных, обстреливающих детские учреждения в Донбассе, террористами.

«Мы все это проходили, мы прекрасно помним бесланскую трагедию, она произошла как раз тогда, когда дети пошли в школу. Тех людей, которые это совершили, весь мир называет террористами. Те люди, которые обстреливают и наносят удары по детским учреждениям, и делают это тогда, когда дети идут в школу, - это, конечно, террористы», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что с «особым остервенением» Вооруженные силы Украины бьют по детским садам, школам и другим образовательным учреждениям, что в преддверии 1 сентября выглядит еще более кощунственно.

Ранее украинские вооруженные силы обстреляли Донецк и Горловку. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили около 10 снарядов «натовского» калибра - шесть по Горловке и четыре по Донецку.

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