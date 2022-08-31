Захарова назвала терроризмом атаки ВСУ по детским учреждениям в Донбассе перед 1 сентября

Захарова добавила, что с «особым остервенением» Вооруженные силы Украины бьют по детским садам, школам и другим образовательным учреждениям, что в преддверии 1 сентября выглядит еще более кощунственно.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала украинских военных, обстреливающих детские учреждения в Донбассе, террористами.

«Мы все это проходили, мы прекрасно помним бесланскую трагедию, она произошла как раз тогда, когда дети пошли в школу. Тех людей, которые это совершили, весь мир называет террористами. Те люди, которые обстреливают и наносят удары по детским учреждениям, и делают это тогда, когда дети идут в школу, - это, конечно, террористы», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что с «особым остервенением» Вооруженные силы Украины бьют по детским садам, школам и другим образовательным учреждениям, что в преддверии 1 сентября выглядит еще более кощунственно.

Ранее украинские вооруженные силы обстреляли Донецк и Горловку. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили около 10 снарядов «натовского» калибра - шесть по Горловке и четыре по Донецку.