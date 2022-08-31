Первым спикером на площадке в Москве стал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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С 31 августа по 2 сентября пройдет четвертый федеральный просветительский марафон общества «Знание». Мероприятие будет проводиться на пяти площадках и в онлайн-формате. На площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатке и Луганске выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры и спортсмены.

Так, первым спикером на площадке в Москве стал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Свыше 200 лекторов и наставников выступят в рамках пяти просветительских треков: «Знание. Сила» (Москва), «Знание. Сделано в России» (Санкт-Петербург), «Знание. Наследие России» (Нижний Новгород), «Знание. Экология» (Камчатский край), «Знание. Мы вместе» (ЛНР).

Исходя из программы общества «Знание», в частности, в числе спикеров марафона - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, российский гроссмейстер Сергей Карякин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

В прошлом году в рамках просветительского марафона «Новое знание» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена допускать нарушения баланса сил России и США.