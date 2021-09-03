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Лавров: Россия не допустит перекоса баланса сил РФ и США

Алексей Курильченко
11:51 03.09.2021
Сергей Лавров заявил о намерении не допустить  нарушения баланса сил между Россией и США.
Лавров: Россия не допустит перекоса баланса сил РФ и США
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Москва не намерена допускать нарушения баланса сил России и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новое знание».

«Будем полагаться на реальный баланс сил между нами и США, крупнейшими ядерными державами, и не допустим, чтоб этот баланс перекосился не в ту сторону», - заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на ангажированность Запада и несправедливое отношение к себе. По его словам, «русофобская деятельность Запада для того, чтобы вывести ее из равновесия и настроить против нее своих клиентов», очевидна.

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