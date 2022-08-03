В МИД РФ заявили об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Эпоха сотрудничества России и Запада завершена и теперь вернуть ситуацию к состоянию до 24 февраля не представляется возможным. Так считает директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», - написал дипломат в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».
По мнению Дробинина, Россия получила возможность выйти из парадигм «дружественного поглощения», которая воспроизводится Западом с 1992 года.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае, если американская сторона признает РФ «страной - спонсором терроризма». По ее словам, Москва готова к любому развитию событий, и если США рискнут пойти на полный разрыв взаимодействия с РФ, российская сторона «переживет».