Алексей Дробинин заявил, что отношения с Западом не могут быть возвращены к состоянию до 24 февраля.

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Эпоха сотрудничества России и Запада завершена и теперь вернуть ситуацию к состоянию до 24 февраля не представляется возможным. Так считает директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», - написал дипломат в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

По мнению Дробинина, Россия получила возможность выйти из парадигм «дружественного поглощения», которая воспроизводится Западом с 1992 года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае, если американская сторона признает РФ «страной - спонсором терроризма». По ее словам, Москва готова к любому развитию событий, и если США рискнут пойти на полный разрыв взаимодействия с РФ, российская сторона «переживет».