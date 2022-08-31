Песков рассказал, как его дочь попалась на уловки телефонных мошенников

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.

Он отметил, что злоумышленники хорошо владеют искусством убеждения.

«Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», - рассказал Песков, выступая в ходе марафона «Знание. Сила».

Согласно его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане, однако «сила убеждения иногда побеждает знание».

Пресс-секретарь президента России рассказал, что службы безопасности банков хорошо среагировали и деньги удалось вернуть.



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