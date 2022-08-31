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«Самое необычное, что я читал»: Песков порекомендовал книгу министра обороны РФ Шойгу

Егор Левин
12:53 31.08.2022
Представитель Кремля отметил, что микрорассказы в книге написаны простым и понятным языком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою положительную оценку книге авторства министра обороны России Сергея Шойгу. Представитель Кремля отметил, что получил истинное наслаждение от прочтения.

«Не знаю, были ли у него книги до этого, эта называется “Про вчера”. Чтобы мы смотрели в будущее с уверенностью, мы должны знать про наше великое вчера. Это очень легкий жанр, необычный, такие путевые заметки, рассуждения, микрорассказы. Но это, наверное, самое необычное, что я читал за последнее время. Очень рекомендую», - поделился Песков.

Ранее пресс-секретарь президента выразил свои соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, подчеркнув, что его личность многогранна и по сей день вызывает споры.

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