В Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не препятствует ее сотрудничеству с Россией

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Позиция Турции по Кремлю не мешает сотрудничеству Москвы с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Турция ясно заявила о несогласии с Россией по поводу Крыма, однако это не является препятствием в отношениях двух стран.

«Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия», - приводит цитату Пескова РИА Новости.

Ранее журналист New York Times отметил, что стремление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сохранить с Москвой хорошие отношения вызывает раздражение у его западных партнеров, так как «создает брешь в дамбе санкций». Подчеркивается также, что это сотрудничество обусловлено взаимной выгодой.