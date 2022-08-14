NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает раздражение стран НАТО

Утверждается, что стремление президента Турции сохранять нормальные отношения с РФ объясняется готовностью Москвы к выгодному обеим сторонам взаимодействию.

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Сотрудничество российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана раздражают его западных партнеров. Такое мнение выразил журналист Стивен Эрлангер в своем материале для The New York Times.

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — пишет он.

В газете утверждается, что стремление президента Турции сохранять нормальные отношения с РФ объясняется готовностью Москвы к выгодному обеим сторонам взаимодействию.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда», — добавил автор материала.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Турция разрушила планы союзников в Североатлантическом альянсе по экономической изоляции России санкциями. Отмечалось, что Анкара разрушила планы США и Европы, которые пытались выступить единым фронтом в этом вопросе.