В МИД РФ оценили шансы на возобновление диалога России и США по стратстабильности

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что возобновление диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности является маловероятным в связи с агрессивной политикой Вашингтона.

«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, - дело неблагодарное», - цитируют замминистра «Известия».

Рябков отметил, что идея российской стороны заключается в разработке «нового уравнения безопасности», которое учитывало бы все факторы, которые могут оказывать влияние на стратегическую стабильность.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад развязал гибридную войну против России, а специальная военная операция на Украине тут лишь предлог. Он отметил, что вместо того, чтобы искать взаимоприемлемые пути к диалогу, западные страны пытаются изолировать Россию в мире и вводят нелегитимные санкции.