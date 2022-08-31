Кравцов назвал уголовным делом сбор средств родителей на ремонт школ

Он отметил, что программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, а текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов.

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С родителей не должны собирать деньги на ремонт школ, это уголовное дело. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, а текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов.

Согласно словам Сергея Кравцова, за пять лет только за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7 300 школ и порядка 4 000 - за счет региональных. Кроме того, идет закупка современного оборудования.

«Важно, что в разработке дизайн-проектов участвуют и родители, и сами школьники», - добавил Кравцов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в этом учебном году использование мобильных телефонов во время школьных уроков будет запрещено. Согласно словам министра, такой запрет позволит школьникам не отвлекаться от занятий.