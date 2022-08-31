МО РФ: провокации Киева 30 августа направлены на срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Министерство обороны РФ сообщило о том, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ на предприятии. Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», - сообщил Конашенков.

Он добавил, что один из снарядов попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. К счастью, на данный момент радиационная обстановка на электростанции находится в норме. Персонал контролирует техническое состоянии станции и обеспечивает ее бесперебойную работу.

Также стало известно, что обстрелы велись с огневой позиции в районе Никополя. Ответным огнем артиллерийское подразделение противника было подавлено.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов