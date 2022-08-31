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МО РФ: ВСУ потеряли четыре боевых самолета и три вертолета за двое суток безуспешных атак

12:51 31.08.2022
Российскими войсками уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 700 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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За двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях ВС РФ уничтожили два украинских штурмовика Су-25, бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, три вертолета Ми-8. Об этом на брифинге 31 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за это время украинские войска потеряли более 1 700 своих бойцов, добавил он. Конашенков перечислил технику, которой недосчитались ВСУ. Так, по его словам, были уничтожены 63 украинских танка, 59 БМП, 48 других бронемашин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Представитель российского военного ведомства рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Он отметил, что радиационная обстановка в норме. Конашенков обвинил официальный Киев в провокациях, направленных на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы. По словам Конашенкова, обстрелы велись из артиллерии с огневой позиции ВСУ в районе Никополя, однако ответным огнем подразделение противника было подавлено.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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