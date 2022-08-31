МО РФ: при обстреле ЗАЭС снаряд попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов

В Минобороны отметили, что провокации Киева направлены на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание техногенной катастрофы.

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Вооруженные силы Украины продолжают провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции. 30 августа один из снарядов ВСУ угодил в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов», - заявил Конашенков.

Ранее в администрации Энергодара сообщили, что снаряд упал возле центрального входа в хранилище. Радиационный фон в норме, пострадавших нет.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов