МО РФ: силы ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
© Фото: ТРК "Звезда"
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МО РФ: силы ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
© Фото: ТРК "Звезда"
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