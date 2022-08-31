«Надо было наводить порядок в стране»: Руцкой рассказал о главной ошибке Горбачева

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Действия последнего президента СССР Михаила Горбачева привели не только к развалу страны, но и к событиям, которые сейчас происходят на Украине. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой в беседе со «Звездой».

«О покойных либо хорошо, либо ничего. А хорошего нечего сказать. Вы имеете представление, что он сделал со страной? Что можно хорошего сказать об этом человеке? Ему говорили, надо взять себя в руки и наводить порядок в стране, а не ломать вертикаль власти. А он не слушал - вот вам итог: потеряли страну, сколько тысяч людей погибло из-за него. И то, что сейчас на Украине происходит, тоже из-за него», - сказал Руцкой.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Согласно завещанию, он будет похоронен рядом с супругой на Новодевичьем кладбище.