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Снаряды ВСУ попали по спецкорпусу на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом

12:52 27.08.2022
Еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Russian Look, Globallookpress
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Снаряды ВСУ попали по крыше спецкорпуса на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы “ВестингХаус”», - сказал он.

Конашенков добавил, что еще десять снарядов разорвались в тридцати метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. Разрыв еще трех снарядов произошел в районе спецкорпуса № 2. В нем находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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