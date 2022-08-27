Снаряды ВСУ попали по спецкорпусу на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом

Еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Russian Look, Globallookpress

Снаряды ВСУ попали по крыше спецкорпуса на ЗАЭС, где хранятся сборки с американским ядерным топливом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы “ВестингХаус”», - сказал он.

Конашенков добавил, что еще десять снарядов разорвались в тридцати метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. Разрыв еще трех снарядов произошел в районе спецкорпуса № 2. В нем находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.