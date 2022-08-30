Yeni Safak: американские компании ищут способ обойти санкции и торговать с Россией через Турцию

Турецкая газета сообщает о том, что некоторые компании из США предлагают турецким компаниям сотрудничество, чтобы вести торговлю с Россией в обход санкций за комиссию.

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Турецкая газета Yeni Safak выяснила, что некоторые американские компании ищут альтернативные способы торговли с Россией в обход санкций. Они обращаются к турецким коллегам с предложением за «определенную комиссию» вести торговлю с Москвой.

В издании подчеркивают, что в последнее время число таких предложений возросло. Сейчас для закупки товаров из России американские компании прибегают к маршруту Россия-Турция-Дубай-США.

«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои убытки на российском рынке», - пишет газета.

Ранее Business Insider отметил низкую эффективность санкций против России. Колумнист портала написал, что действия Запада не так сильно повлияли на Россию, как ожидалось, и экономика страны оказалась устойчивой.