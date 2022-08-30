© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В центральные больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки Херсонской области доставили более 18 тонн медицинских препаратов из России. В составе гуманитарного груза находились физраствор, глюкоза, противовирусные препараты и другие лекарственные средства, которые применяются в условиях стационарного лечения.

«Хочу сказать огромное спасибо за помощь, прежде всего от жителей города Скадовска, Скадовского района, потому что мы оказываем помощь всем, кто в ней нуждается», - поблагодарил главный врач больницы города Скадовск Константин Руденко.

Гуманитарная помощь из России регулярно приходит в медучреждения Херсонской области. Российские военнослужащие, а также общественные и добровольческие организации доставляют не только лекарства, но и медицинское оборудование. На этой же неделе в детскую областную больницу Херсона волонтеры передали пять неонатальных тонометров для измерения давления и пять ультрафиолетовых рециркуляторов для очистки воздуха.

Ранее власти Херсонской области заявили, что люди ненавидят Зеленского. Подчеркивается, что чем больше украинские военные обстреливают территорию, тем больше становится сторонников референдума среди жителей.