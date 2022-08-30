Япония продолжит участие в проекте «Сахалин-2»

Добытый на острове газ, который Япония покупает у России, покрывает почти 10% потребностей страны.

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Япония не может обойтись без российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» и продолжит участие в нем. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание подчеркивает, что 10% потребностей Японии покрывает газ, добытый на острове. Компании Mitsubishi и Mitsui, по словам автора материала, под давлением правительства не стали выходить из проекта. Участие в нем подтвердили обе компании.

Также стало известно о том, что японские покупатели сжиженного природного газа продлили контракты на закупку топлива на таких же условиях, как и раньше.

«А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ», - поясняет издание.

При этом сейчас цены на СПГ растут, и после наступления зимы ожидается еще больший рост. Именно этим обусловливается давление, которое оказывает правительство Токио на компании.

По мнению издания, ситуация в Японии станет настолько сложной, что с июля власти думают о том, чтобы ввести закон, регулирующий потребление газа в городах. Механизм по экономии электроэнергии в стране уже есть.

Ранее правительство Японии подтвердило, что Mitsubishi и Mitsui намерены сохранить доли в «Сахалине-2». Они собираются подать России соответствующий запрос и ждать ответа.