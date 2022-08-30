В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Япония продолжит участие в проекте «Сахалин-2»

Анастасия Бобылева
07:52 30.08.2022
Добытый на острове газ, который Япония покупает у России, покрывает почти 10% потребностей страны.
Япония продолжит участие в проекте «Сахалин-2»
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
Читайте нас на:

Япония не может обойтись без российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» и продолжит участие в нем. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание подчеркивает, что 10% потребностей Японии покрывает газ, добытый на острове. Компании Mitsubishi и Mitsui, по словам автора материала, под давлением правительства не стали выходить из проекта. Участие в нем подтвердили обе компании.

Также стало известно о том, что японские покупатели сжиженного природного газа продлили контракты на закупку топлива на таких же условиях, как и раньше.

«А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ», - поясняет издание.

При этом сейчас цены на СПГ растут, и после наступления зимы ожидается еще больший рост. Именно этим обусловливается давление, которое оказывает правительство Токио на компании.

По мнению издания, ситуация в Японии станет настолько сложной, что с июля власти думают о том, чтобы ввести закон, регулирующий потребление газа в городах. Механизм по экономии электроэнергии в стране уже есть.

Ранее правительство Японии подтвердило, что Mitsubishi и Mitsui намерены сохранить доли в «Сахалине-2». Они собираются подать России соответствующий запрос и ждать ответа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:04 В стране и мире
Видео
Правдивая история и Крым на картах: как школы Запорожья готовятся к началу учебного года
05:02 Армия
Видео
Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР
03:38 В стране и мире
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.