Указ президента об учреждении медали был подписан 29 августа. Правительство России должно будет определить правила и порядок вручения медали.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: 1. Учредить юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"», - указано в документе.

Также указом Правительству РФ поручается разработать и утвердить правила и порядок вручения медали, а также предоставить финансирование для ее изготовления. Документ вступает в силу с 29 августа 2022 года.

Ранее «Звезда» рассказала, как военные железнодорожники реконструируют БАМ. Всего к реконструкции второй ветки привлечены около 750 военнослужащих и более 400 единиц техники.