В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Corriere della Sera: сельское хозяйство - «тайный триумф» Путина

Марина Крижановская
06:22 30.08.2022
Автор статьи обратил внимание, что за прошедшие 18 лет экспорт агропродовольственной продукции из России в остальной мир увеличился в 16 раз, а также, что в 2022 году ожидается рекордный экспорт пшеницы.
Corriere della Sera: сельское хозяйство - «тайный триумф» Путина
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
Читайте нас на:

В итальянских СМИ указали на якобы «тайный триумф» президента России Владимира Путина. Его связывают с динамическим развитием в стране сельского хозяйства. Отмечается, что «при Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельского хозяйства».

Автор материала для издания Corriere della Sera Федерико Рампини пишет, что данная отрасль в России демонстрирует здоровый рост и в этом году ожидается рекордный экспорт пшеницы.

«С 2000 по 2018 год экспорт агропродовольственной продукции из России в остальной мир увеличился в 16 раз. Россия при Путине снова стала сельскохозяйственной сверхдержавой, как это было во времена Екатерины Великой в ​​конце XVIII века. Сегодня Россия производит больше пшеницы, чем США», - констатирует автор публикации.

Журналист Рампини отмечает, что зерновые культуры не относятся к категории санкционных товаров, а это значит, что весь мир будет импортировать их из России. Размышляя, автор делает вывод, что сельское хозяйство России - «тайный триумф» Путина.

«Если вы посмотрите на рейтинг экспорта 2021 года, то Россия лидирует как экспортер пшеницы с 37,2 миллионами тонн, за ней следуют США и Канада (почти на втором и третьем месте с 26,1 миллионами тонн каждая). <...> несмотря на засуху, производство пшеницы будет расти как в России, так и в Соединенных Штатах», - подытоживает автор материала Федерико Рампини.

Также автор указал на перспективу для России улучшить свою производительность зерновых культур. В частности, отмечается потепление климата, которое наносит ущерб некоторым районам Земли, но помогает российской земле увеличить свое производство.

Ранее приводилась информация о предупреждении Еврокомиссии о самой сильной засухе в Европе за последние 500 лет. Так, еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль отметила, что погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:04 В стране и мире
Видео
Правдивая история и Крым на картах: как школы Запорожья готовятся к началу учебного года
05:02 Армия
Видео
Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР
03:38 В стране и мире
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.