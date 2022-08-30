Corriere della Sera: сельское хозяйство - «тайный триумф» Путина

Автор статьи обратил внимание, что за прошедшие 18 лет экспорт агропродовольственной продукции из России в остальной мир увеличился в 16 раз, а также, что в 2022 году ожидается рекордный экспорт пшеницы.

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В итальянских СМИ указали на якобы «тайный триумф» президента России Владимира Путина. Его связывают с динамическим развитием в стране сельского хозяйства. Отмечается, что «при Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельского хозяйства».

Автор материала для издания Corriere della Sera Федерико Рампини пишет, что данная отрасль в России демонстрирует здоровый рост и в этом году ожидается рекордный экспорт пшеницы.

«С 2000 по 2018 год экспорт агропродовольственной продукции из России в остальной мир увеличился в 16 раз. Россия при Путине снова стала сельскохозяйственной сверхдержавой, как это было во времена Екатерины Великой в ​​конце XVIII века. Сегодня Россия производит больше пшеницы, чем США», - констатирует автор публикации.

Журналист Рампини отмечает, что зерновые культуры не относятся к категории санкционных товаров, а это значит, что весь мир будет импортировать их из России. Размышляя, автор делает вывод, что сельское хозяйство России - «тайный триумф» Путина.

«Если вы посмотрите на рейтинг экспорта 2021 года, то Россия лидирует как экспортер пшеницы с 37,2 миллионами тонн, за ней следуют США и Канада (почти на втором и третьем месте с 26,1 миллионами тонн каждая). <...> несмотря на засуху, производство пшеницы будет расти как в России, так и в Соединенных Штатах», - подытоживает автор материала Федерико Рампини.

Также автор указал на перспективу для России улучшить свою производительность зерновых культур. В частности, отмечается потепление климата, которое наносит ущерб некоторым районам Земли, но помогает российской земле увеличить свое производство.

Ранее приводилась информация о предупреждении Еврокомиссии о самой сильной засухе в Европе за последние 500 лет. Так, еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль отметила, что погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых.