В МЧС заявили, что проверявший сгоревший хостел инспектор действовал по закону

В МЧС РФ посчитали действия своего сотрудника, проводившего проверку хостела в Москве перед пожаром, полностью профессиональными.

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Пожарный инспектор Роман Сабельников, который накануне был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем трагедию в московском хостеле, не совершил ничего незаконного. Такое заявление сделали в пресс-службе МЧС России.

Как указали в министерстве, служебная проверка продемонстрировала, что обвиняемый добросовестно выполнял свои обязанности, ни в чем не отклонившись от закона.

«МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу», - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Со своей стороны МЧС будет содействовать доказательству невиновности своего сотрудника, предоставив Сабельникову юридическую помощь. Также окажет содействие следствию в осуществлении объективного расследования произошедшего.

Ранее сообщалось, что столичный суд принял решение не избирать для обвиняемого в связи с возгоранием в хостеле инспектора меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместо этого было решено поместить мужчину под домашний арест до 29 сентября.