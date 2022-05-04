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Умер один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич

Анна Назайкина
09:13 04.05.2022
По данным СМИ, в марте политик перенес коронавирусную инфекцию, а в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.
Умер один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич
© Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости
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В возрасте 87 лет умер один из авторов Беловежских соглашений, бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, передает «Еврорадио» со ссылкой на его супругу Ирину.

По данным СМИ, в марте политик перенес коронавирусную инфекцию, а в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.

В 1991–1994 годы занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии. В 1991 году он был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями.

В прошлом году, в годовщину подписанию этого документа, он заявлял, что «спусковой крючок» распада СССР нажал Геннадий Бурбулис, который предложил написать в соглашениях фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование».

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