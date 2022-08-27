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Вучич назвал цены на газ из России для Сербии фантастическими

Анна Назайкина
16:13 27.08.2022
Было отмечено, что от России Сербия получает 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех нужд страны.
Вучич назвал цены на газ из России для Сербии фантастическими
© Фото: Газпром
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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна покупает газ из России по «фантастической» цене. Он также добавил, что Сербии удалось запастись энергоносителями до наступления тяжелого периода на рынке, что спасло республику от банкротства.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена!», - сказал он.

Напомним, что в конце марта президент РФВладимир Путин объявил о важном решении. Согласно нему Москва не будет принимать оплату за поставки природного газа от недружественных стран в долларах и евро, расчет может быть произведен только российской национальной валюте - рублях.

Впоследствии Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках голубого топлива. Сербский лидер назвал установленные цены лучшими в Европе.

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