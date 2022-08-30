Власти Энергодара сообщили о 17 артударах по городу со стороны ВСУ

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Власти города Энергодар сообщили, что украинские боевики нанесли 17 артиллерийских ударов снарядами «натовского калибра» по прибрежной полосе города за последние два часа. Кроме того, по данным властей, нацформирования ВСУ предположительно ведут обстрел из гаубиц М777 производства США.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что c 19.00 до 21.00 по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра», - говорится в Telegram-канале администрации города.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрел районов Энергодара со стороны украинской армии стал местью за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на киевские власти. С его слов, власти региона готовы предоставить все доказательства того, что Украина действует как государство - ядерный террорист.