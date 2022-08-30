Две сотрудницы госдепа США стали жертвами грузовиков в течение лета

© Фото: Hauke Schröder dpa Globallookpress

Две представительницы американского внешнеполитического ведомства, в том числе экс-сотрудница посольства на Украине, погибли под колесами грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Первая трагедия произошла в июле в центре американской столицы, второй инцидент – в августе в предместье Бетесда, штат Мэриленд. Одна из погибших, 42-летняя Сара Лангенкэмп, прежде работала в Киеве, помогала проведению антикоррупционных реформ в стране с выделением 185 миллионов долларов из казны США в помощь полиции и пограничникам Украины.

Вторая погибшая сотрудница госдепартамента – 40-летняя Шон О’Доннел – работала в Индии в разгар пандемии.

Ранее госдеп США подтвердил гибель американского наемника на Украине и призвал граждан страны отказаться от поездок на Украину из-за вооруженного конфликта.