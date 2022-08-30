В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Две сотрудницы госдепа США стали жертвами грузовиков в течение лета

Ирина Елагина
21:54 30.08.2022
Обе женщины погибли в ДТП во время велопрогулок.
Две сотрудницы госдепа США стали жертвами грузовиков в течение лета
© Фото: Hauke Schröder dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Две представительницы американского внешнеполитического ведомства, в том числе экс-сотрудница посольства на Украине, погибли под колесами грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Первая трагедия произошла в июле в центре американской столицы, второй инцидент – в августе в предместье Бетесда, штат Мэриленд. Одна из погибших, 42-летняя Сара Лангенкэмп, прежде работала в Киеве, помогала проведению антикоррупционных реформ в стране с выделением 185 миллионов долларов из казны США в помощь полиции и пограничникам Украины.

Вторая погибшая сотрудница госдепартамента – 40-летняя Шон О’Доннел – работала в Индии в разгар пандемии.

Ранее госдеп США подтвердил гибель американского наемника на Украине и призвал граждан страны отказаться от поездок на Украину из-за вооруженного конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:48 В стране и мире
Власти Энергодара сообщили о 17 артударах по городу со стороны ВСУ
19:25 В стране и мире
Медведев: ЕС покажет свое истинное лицо в случае запрета на шенгенские визы для россиян
16:16 В стране и мире
ВСУ возобновили обстрелы ДНР минами «Лепесток»
14:26 Армия
Видео
Глава Росгвардии рассказал Путину о взаимодействии с МО РФ в ходе СВО
13:01 Армия
Видео
МО РФ: за сутки украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС два снаряда
Популярное
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.