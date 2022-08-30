ВСУ нанесли не менее 8 ракетных ударов по Новой Каховке за сутки

ВСУ беспрерывно обстреливают Новую Каховку, есть значительные разрушения и жертвы.

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ВСУ накрыли ракетным огнем Новую Каховку в Херсонской области. В течение вторника 30 августа националисты нанесли по городу порядка 7-8 ракетных ударов. О новых атаках и их последствиях сообщил ТАСС глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Продолжаются обстрелы, за дневное время около 7-8. Днем погибла одна 80-летняя женщина, госпитализирован пожилой мужчина, пострадавший во время удара. Остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. Ракетные обстрелы продолжаются прямо сейчас», - отметил Леонтьев.

По данным районной администрации, в результате взрывов были разрушены десятки домов, поврежден газопровод, водовод и электросети.

«Вода, свет восстановлены. Полностью уничтожено более семи-восьми домов, серьезно повреждены более 35, разрушен газопровод и часть локальных электросетей», - рассказали в администрации.

Напомним, что ВСУ вторые сутки обстреливают населенные пункты Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.