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Пабы в Британии оказались на грани разорения из-за цен на электроэнергию

Ирина Елагина
20:21 30.08.2022
Расходы пабов в Британии увеличились в 2022 году в два раза из-за роста цен на электроэнергию и могут привести к краху пивной отрасли.
Пабы в Британии оказались на грани разорения из-за цен на электроэнергию
© Фото: Karol Kozlowski imageBROKER.com Globallookpress
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Главы шести крупнейших сетей пабов в Британии обратились в правительство с просьбой защитить пивной бизнес от разорения. Владельцы пабов и пивоварен заявили, что энергетический кризис может привести к закрытию всех заведений и увольнению персонала, и попросили правительство срочно принять меры.

«В связи с надвигающимся закрытием и угрозой потери рабочих мест лидеры бизнеса подписали открытое письмо правительству, призывая его действовать сейчас, чтобы избежать «реального и серьезного необратимого» ущерба для отрасли», - пишет британская национальная ежедневная газета Mirror.

Компании заявили, что цены на газ вышли из-под контроля из-за конфликта на Украине, и владельцам и арендаторам пабов приходится платить огромные счета за электроэнергию.

Пол Дэвис, глава промышленного гиганта Carlsberg Marstons, заявил, что пивной бизнес переживает кризис, более опасный, чем во время пандемии.

«Пивоваренная промышленность Великобритании переживает кризис, гораздо более серьезный, чем тот, с которым мы столкнулись во время карантина в последние несколько лет. Мы наблюдаем рост цен на сырьевые товары и удвоение стоимости солода, а также почти утроение затрат на газ и энергию с 2019 года», - заявил Дэвис.

Кевин Джорджел, исполнительный директор St Austell Brewery, прогнозирует крах пивной отрасли Британии.

«Пережив беспрецедентные вызовы, связанные с пандемией, пабы и пивоварни снова столкнулись с реальной угрозой из-за обстоятельств, не зависящих от них. Стоимость энергии грозит массовым крахом бизнеса и потерей тысяч пабов по всей стране», - заключил Джорджел.

По данным отраслевого журнала The Morning Advertiser, зимой 2023 года семь из десяти пабов могут закрыться навсегда из-за стремительного роста счетов за электроэнергию. Опрос показал, что более 65% операторов пабов и баров увеличили свои расходы на коммунальные услуги более чем в два раза.
Ситуация осложняется и закрытием из-за роста цен крупного завода по производству углекислого газа, который используется при производстве некоторых сортов пива.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких проблем с поставками газа из РФ в Европу, кроме технологических, нет: антироссийские санкции не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы.

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