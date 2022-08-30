Песков заявил, что никаких проблем с поставками газа из РФ в Европу кроме технологических нет

Песков сообщил, что антироссийские санкции не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких проблем с поставками российского газа в Европу кроме технологических нет.

«Есть гарантия того, что поставкам (газа - прим. ред.) кроме технологических проблем, вызванных санкциями ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, США, Великобритания, другие страны ввели санкции против Российской Федерации, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы», - сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что санкции против России также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов и агрегатов. Других препятствий для выполнения России своих обязательств нет, заключил Дмитрий Песков.

Ранее «Газпром» уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа. Сообщалось, что российская компания сократит поставки газа «по причине разногласий между сторонами в применении контрактов».