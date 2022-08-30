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СК Армении задержал бывшего главу армии Нагорно-Карабахской республики

Елизавета Потейчук
20:08 30.08.2022
Микаэля Арутюняна задержали за проявление служебной халатности во время обороны Шуши осенью 2020 года.
СК Армении задержал бывшего главу армии Нагорно-Карабахской республики
© Фото: investigative.am
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Бывший командующий армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Микаэль Арутюнян задержан за проявление служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Тогда, по данным следственного комитета Армении, подразделения армии обороны республики понесли потери, а город был взят.

«В период с 30 октября по 9 ноября 2020 года при организации обороны города Шуши и прилегающих районов М. А. проявил халатное отношение к своим служебным обязанностям, которые повлекли тяжкие последствия: вооруженные силы противника взяли под свой контроль город Шуши и его окрестности, подразделения армии обороны понесли потери», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху. Кроме того, в разговоре была отмечена роль российского миротворческого контингента в обеспечении стабильности в регионе.

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