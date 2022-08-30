В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В школах Одесской области запретили уроки русского языка

Ирина Елагина
20:54 30.08.2022
Из школьной программы Одесской области исключили русский язык.
В школах Одесской области запретили уроки русского языка
© Фото: Siegfried Kuttig imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

С нового учебного года русский язык исчезнет из школьной программы в Одесской области, в регионе не останется русских школ и классов. О полном прекращении преподавания русского языка как предмета заявил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

«Мы рекомендовали вообще отойти от русских классов и школ. Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета», - рассказал Лончак украинским СМИ.

Чиновник не исключает, что русскому языку детей смогут учить на факультативных занятиях по просьбам родителей, но департамент проведение и таких занятий не рекомендует.

«Применительно к русскому языку мы также не рекомендуем его факультативно преподавать. Возможно, если по заявлениям родителей будет определено, что они желают факультативно учить русский язык, то школа может принять такое решение», - заключил Лончак.

Ранее, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, как украинских детей учат ненавидеть Россию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:48 В стране и мире
Власти Энергодара сообщили о 17 артударах по городу со стороны ВСУ
19:25 В стране и мире
Медведев: ЕС покажет свое истинное лицо в случае запрета на шенгенские визы для россиян
16:16 В стране и мире
ВСУ возобновили обстрелы ДНР минами «Лепесток»
14:26 Армия
Видео
Глава Росгвардии рассказал Путину о взаимодействии с МО РФ в ходе СВО
13:01 Армия
Видео
МО РФ: за сутки украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС два снаряда
Популярное
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.