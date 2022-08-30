В школах Одесской области запретили уроки русского языка

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С нового учебного года русский язык исчезнет из школьной программы в Одесской области, в регионе не останется русских школ и классов. О полном прекращении преподавания русского языка как предмета заявил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

«Мы рекомендовали вообще отойти от русских классов и школ. Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета», - рассказал Лончак украинским СМИ.

Чиновник не исключает, что русскому языку детей смогут учить на факультативных занятиях по просьбам родителей, но департамент проведение и таких занятий не рекомендует.

«Применительно к русскому языку мы также не рекомендуем его факультативно преподавать. Возможно, если по заявлениям родителей будет определено, что они желают факультативно учить русский язык, то школа может принять такое решение», - заключил Лончак.

Ранее, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, как украинских детей учат ненавидеть Россию.