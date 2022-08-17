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«Молдовагаз» попросил отсрочить оплату российского газа за август и сентябрь

Анастасия Бобылева
10:43 17.08.2022
Также компания попросила поддержки правительства в виде прямой государственной помощи либо оплаты исторических долгов, так как у «Молдовагаза» нет средств для покрытия задолженности.
«Молдовагаз» попросил отсрочить оплату российского газа за август и сентябрь
© Фото: SA Moldovagaz
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«Молдовагаз» попросил российский «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь до конца четвертого квартала. Об этом написал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года», - говорится в сообщении.

Чебан также заявил, что компания вынуждена просить о прямой государственной помощи либо об оплате исторических долгов АО «Термоэлектрика» от правительства для покрытия кассового разрыва за август-сентябрь.

Как отметил глава компании, задолженность АО «Молдовагаз» уже является внушительной. Увеличение суммы задолженности может отрицательно сказаться на отношениях с поставщиком, подчеркнул он.

Ранее Вадим Чебан предупреждал, что у компании недостаточно средств, чтобы оплатить поставки российского газа за август. Он добавил, что решить проблему на данный момент невозможно и даже повышение тарифов на энергоресурс не исправит ситуацию.

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