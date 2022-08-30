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The Times: секретные сведения о базе ядерных сил Британии попали в фитнес-приложение

Ирина Елагина
19:34 30.08.2022
Военнослужащие ВМС Британии забыли включить режим конфиденциальности при работе с фитнес-приложением Strava на борту ядерных подлодок.
The Times: секретные сведения о базе ядерных сил Британии попали в фитнес-приложение
© Фото: Sina Schuldt dpa Globallookpress
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Конфиденциальная информация о военнослужащих ВМС Британии попала в фитнес-приложение Strava. Офицеры, несущие вахту на подлодках с ядерными боеприпасами на базе «Фаслейн», по невнимательности забыли включить режим приватности, занимаясь спортом в популярном приложении. Об утечке секретных сведений сообщила газета The Times.

«Офицеры военно-морской базы "Фаслейн", вероятно, случайно слили свои имена, адреса и время, когда они находились на борту подлодок, через популярное фитнес-приложение Strava. Это приложение насчитывает 95 миллионов пользователей по всему миру и позволяет публично делиться данными о пробежках, велозаездах и заплывах», — цитирует издание РИА Новости.

По данным британской газеты, конфиденциальные данные об армейских подразделениях Запада и ранее попадали в открытый доступ через приложение Strava. Например, четыре года назад в разделе популярных беговых маршрутов оказались пробежки военнослужащих на базах США на Ближнем Востоке.

Статья в The Times сопровождается комментариями читателей, которые иронизируют по поводу слабой it-подкованности военных.

«Strava, как и любой другой сервис, имеет настройки конфиденциальности. Возможно, вооруженным силам Британии нужно рассказах о них военнослужащим или даже просто потребовать, чтобы они использовали их», — отметил один из читателей.


«Довольно тревожно, что офицеры ВМС, командующие подводной лодкой с ядерным оружием, могут быть такими неосмотрительными», — заключил другой комментатор.

Напомним, что в России в этом году вступили в силу новые правила, связанные со сведениями, которые составляют государственную тайну и имеют разную степень секретности.

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