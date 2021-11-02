В стране и мире Правительство утвердило новые правила о секретности и гостайне Иван Линдеманн Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступает в силу со следующего года. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: В правительстве России утвердили новую редакцию правил, связанных со сведениями, которые составляют государственную тайну. Также правила касаются сведений, связанных с различными степенями секретности. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступает в силу со следующего года. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», - сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Также правительство постановило признать утратившим силу постановление от 20 февраля 1995 года N170 «Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР. Также было отменено более позднее постановление от 2011 года, которое вносило изменения в данное положение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика