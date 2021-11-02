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Правительство утвердило новые правила о секретности и гостайне

Иван Линдеманн
21:04 02.11.2021
Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступает в силу со следующего года.
Правительство утвердило новые правила о секретности и гостайне
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В правительстве России утвердили новую редакцию правил, связанных со сведениями, которые составляют государственную тайну. Также правила касаются сведений, связанных с различными степенями секретности.

Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Постановление вступает в силу со следующего года.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», - сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также правительство постановило признать утратившим силу постановление от 20 февраля 1995 года N170 «Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР. Также было отменено более позднее постановление от 2011 года, которое вносило изменения в данное положение.

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