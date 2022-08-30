Медведев: ЕС покажет свое истинное лицо в случае запрета на шенгенские визы для россиян

По словам политика, в случае вероятного запрета на выдачу таких виз все окончательно убедятся в том, как Европа относится к россиянам.

© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские политики покажут свое истинное лицо и отношение к гражданам РФ, если запретят выдачу шенгенских виз россиянам. Политик также указал, что в европейских странах «достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны».

«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил «Звезде», что скоро россиянам будет сложно получить шенгенскую визу. По его словам, Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию.