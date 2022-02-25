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Депутат Бундестага объяснил, в каком случае россиянам могут перестать выдавать шенгены

Иван Линдеманн
08:18 25.02.2022
По словам Евгения Шмидта, Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Скоро россиянам будет сложно получить Шенгенскую визу. Такого варианта развития событий не исключил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Идет конфронтация. Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию», - сказал он в прямом эфире телеканала «Звезда».

Прокомментировал Шмидт и другие ограничения в отношении России. Депутат заявил, что министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек является большим фантазером, поэтому его слова о замене российского газа не стоит воспринимать всерьез.

«Они уже давно говорят, что Германия должна отказаться от АЭС, газ тоже признан не зеленой энергией, якобы, по мнению Хабека, Германия в ближайшем будущем готова обеспечить свои потребности ветряными и солнечными батареями. Конечно, все соседи смеются. Германия названа страной с самой безумной энергетической политикой. Слова Хабека не стоит воспринимать всерьез. Он продолжает, видимо, в своих зеленых и розовых снах существовать», - отметил он.

По словам Шмидта, единого мнения в Германии насчет антироссийских санкций до сих пор нет.

«Если бизнес напрямую заинтересован в добрососедских и конструктивных отношениях с Россией, то политическая элита взяла курс на конфронтацию с Россией, которая, как мы знаем, не принесла до сих пор абсолютно никаких результатов», - подчеркнул депутат.

Он полагает, что в настоящее время ФРГ согласует меры с другими партнерами по Евросоюзу.

«Как мы знаем, санкции, прежде всего, бьют по экономике и по энергетической стабильности. Поэтому политики очень осторожно, очень взвешенно к этому подходят. На данный момент остановлен процесс сертификации «Северного потока-2». Санкции против этого трубопровода – это санкции против немецких потребителей. Ожидается значительное увеличение цен на газ», - подчеркнул Шмидт.

Кроме того, он рассказал, как в Германии освещают происходящее на Украине. По словам депутата Бундестага, СМИ в Германии полностью контролируются правительством. Никакого оппозиционного или альтернативного мнения не предоставляется. Все в унисон повторяют позицию правительства Германии по солидарности с Украиной.

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