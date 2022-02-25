Депутат Бундестага объяснил, в каком случае россиянам могут перестать выдавать шенгены

Скоро россиянам будет сложно получить Шенгенскую визу. Такого варианта развития событий не исключил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Идет конфронтация. Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию», - сказал он в прямом эфире телеканала «Звезда».

Прокомментировал Шмидт и другие ограничения в отношении России. Депутат заявил, что министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек является большим фантазером, поэтому его слова о замене российского газа не стоит воспринимать всерьез.

«Они уже давно говорят, что Германия должна отказаться от АЭС, газ тоже признан не зеленой энергией, якобы, по мнению Хабека, Германия в ближайшем будущем готова обеспечить свои потребности ветряными и солнечными батареями. Конечно, все соседи смеются. Германия названа страной с самой безумной энергетической политикой. Слова Хабека не стоит воспринимать всерьез. Он продолжает, видимо, в своих зеленых и розовых снах существовать», - отметил он.

По словам Шмидта, единого мнения в Германии насчет антироссийских санкций до сих пор нет.

«Если бизнес напрямую заинтересован в добрососедских и конструктивных отношениях с Россией, то политическая элита взяла курс на конфронтацию с Россией, которая, как мы знаем, не принесла до сих пор абсолютно никаких результатов», - подчеркнул депутат.

Он полагает, что в настоящее время ФРГ согласует меры с другими партнерами по Евросоюзу.

«Как мы знаем, санкции, прежде всего, бьют по экономике и по энергетической стабильности. Поэтому политики очень осторожно, очень взвешенно к этому подходят. На данный момент остановлен процесс сертификации «Северного потока-2». Санкции против этого трубопровода – это санкции против немецких потребителей. Ожидается значительное увеличение цен на газ», - подчеркнул Шмидт.

Кроме того, он рассказал, как в Германии освещают происходящее на Украине. По словам депутата Бундестага, СМИ в Германии полностью контролируются правительством. Никакого оппозиционного или альтернативного мнения не предоставляется. Все в унисон повторяют позицию правительства Германии по солидарности с Украиной.